По словам журналистов, это связано с напряженными отношениями между принцем Гарри и королем Чарльзом.

Принца Гарри и Меган Маркл в этом году не были приглашены на летнюю встречу королевской семьи в замке Балморал. Известно, что король Чарльз III продолжил традицию своей матери королевы Елизаветы II, которая в конце лета приезжала в поместье в Шотландском нагорье. Однако герцог и герцогиня Сассекские и их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, не получали приглашения в течение многих лет, пишет журнал People.

На данный момент ни одна из сторон еще не подтвердила эту новость, поэтому издание MailOnline обратилось за комментарием к представителям Букингемского дворца и принца Гарри и Меган Маркл.

Журналисты отметили, что среди других членов королевской семьи, которых ожидают в Балморале в этом году - принц Уильям и его жена Кейт с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

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В то же время источник для издания Express.co.uk подтвердил, что Уэльские будут там.

"В этом году это будет довольно сдержанное мероприятие, где все встретятся, чтобы просто отдохнуть и расслабиться", - добавили в сообщении.

В MailOnline отмечают, что принцесса Анна и ее муж вице-адмирал сэр Тим Лоренс тоже могут присоединиться к семье на встрече, которая состоится в середине августа. Однако не ожидается, к ним присоединится Гарри, который ранее говорил о своей любви к Балморалу, ведь провел там большую часть своего детства.

"Для меня Балморал всегда был просто раем. Нечто среднее между Диснейлендом и какой-то священной рощей друидов. Я всегда был слишком занят рыбалкой, стрельбой, беготней на холме, чтобы заметить что-то неправильное в фэн-шуй старого замка. Я пытаюсь сказать, что я был там счастлив", - писал герцог в своих мемуарах Spare.

В свою очередь журнал People обнародовал несколько материалов, используя цитаты из источников, которые близки к принцу Гарри. В одной из них друзья принца говорят, что король Чарльз больше не отвечает на звонки и письма сына, ведь их разрыв становится все сильнее.

"Он сейчас "недоступен". Его звонки остаются без ответа. Он пытался узнать о здоровье Короля, но и эти звонки остаются без ответа", - рассказал друг Гарри.

Королевская семья Великобритании - последние новости

Как писал УНИАН, принцесса Кейт и принц Уильям опубликовали новое фото по случаю дня рождения своего сына, принца Джорджа. 22 июля юному монарху, который является вторым в очереди на британский престол, исполнилось 11 лет.

"Желаю принцу Джорджу счастливого 11-го дня рождения сегодня! Принцесса Уэльская, 2024 год", - говорится в заметке.

Также сообщалось, что Кейт Миддлтон в ярком образе во второй раз появилась на публике после того, как сообщила о том, что болеет раком. Принцесса Уэльская посетила мероприятие вместе со своей девятилетней дочерью принцессой Шарлоттой.

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