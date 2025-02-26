Этот метод приготовления может показаться нетрадиционным.

Шеф-повар и основатель The Practical Kitchen Ребекка поделилась лайфхаком, как сделать яичницу намного вкуснее, добавив всего один дополнительный ингредиент на сковороду, пишет express.co.uk.

По ее словам, яичница может получиться безвкусной, если ее приготовить неправильно, так как белки не могут хорошо впитать приправу.

"Одна из самых больших проблем во время приготовления любой яичницы - это глубокое проникновение приправы в яичный белок. Независимо от того, как вы готовите яичницу, к тому времени, как вы добавите соль и перец, белок уже начнет застывать. А если желток целый, трудно добавить соль и перец в эту золотистую серединку", - объяснила она.

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Как вкусно сделать яичницу - лайфхак от шеф-повара

Шеф-повар добавила, что яичница будет ароматной, если добавить копченую паприку на сковороду перед жаркой.

"Этот метод приготовления может показаться нетрадиционным, но обжаривание паприки на масле перед приготовлением основного блюда высвобождает жирорастворимые соединения в специи. Это делает масло намного более ароматным и вкусным, чем если бы вы добавили специи позже, поэтому вы получите более вкусную жареную яичницу без особых усилий", - говорится в публикации.

По словам шеф-повара, данный метод гарантирует, что "аромат паприки проникнет в яичный белок и желток как можно лучше".

Напомним, ранее УНИАН писал, что яичница получится "идеальной", если добавить 1 ингредиент вместо масла.

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