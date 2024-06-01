Есть несколько фраз, которые могут выдать недоброго человека, узнали журналисты.

Люди часто интересуются, как правильно жить в этом мире и распознавать злых людей. Согласно психологии, есть семь признаков, которые могут свидетельствовать о том, что женщина, скорее всего, недобрая личность.

Злого человека могут разоблачить несколько фраз, в том числе "мне все равно" и "что угодно", пишет HackSpirit. По сведениям издания, если человек часто в разговоре утверждает, что ему безразличны чьи-то мысли и чувства, то это может свидетельствовать об отсутствии эмпатии, которая является основной характеристикой доброты. Фраза "что угодно" может свидетельствовать о том, что человеку безразлично, что думает и чувствует другой человек.

Вот как распознать злого человека - другие признаки:

человек часто использует слова "это не моя проблема", а это может свидетельствовать о том, что ему не хватает альтруизма, то есть и доброты;

пользуется фразами "ты никогда..." или "ты всегда...";

маскирует грубость по отношению к другим тем, что просто якобы проявляет свою "честность";

говорит часто "я такая", чтобы оправдать какие-то свои действия или слова. Это может свидетельствовать о том, что человек не хочет нести ответственность за то, как его высказывания или поступки повлияют на других, и не намерен что-то менять.

Признаком злого человека также является то, что он всегда говорит о себе, несмотря на других, и не может иногда поставить другого человека выше себя.

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