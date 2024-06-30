Успешные лидеры во время общения активно взаимодействуют со своей аудиторией, говорят специалисты.

Генеральный директор и соучредитель платформы AI-коучинга Quantified Ной Зандан последние 12 лет изучал, как говорят самые успешные, эффективные, влиятельные люди, и выделил их основные коммуникативные стратегии. Это поможет сделать ваше общение эффективным, пишет CNBC Make It.

"Несколько лет назад из любопытства я проанализировал выборку из 200 видеороликов с участием крупнейших провидцев мира, от Франклина Делано Рузвельта и Мартина Лютера Кинга-младшего до братьев Райт и Амелии Эрхарт. Моими критериями были выступления TED Talks об инновациях, знаменитые выступления мировых лидеров мысли и рейтинги лучших мировых провидцев. Затем мы сравнили их с видео 250 000 профессионалов", - отметил он

3 коммуникационные стратегии, которые используют самые дальновидные и успешные люди

Они говорят в настоящем времени. В ходе исследования выяснилось, что успешные лидеры используют настоящее время на 15% больше, а будущее время на 14% меньше, чем средний коммуникатор.

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Они используют ясный и простой язык. Когда говорят провидцы, они не являются слишком сложными или теоретическими. Они используют меньше слогов в слове, меньше слов в предложении и используют понятный причинно-следственный язык.

Они активно взаимодействуют с аудиторией. Визионеры используют множество местоимений второго лица, таких как "ты" и "ваш", а также язык, связанный с чувствами. Это делает их общение непосредственным и захватывающим.

"Если вы сделаете все это, вы сможете вдохновить кого угодно", - отметил Ной Зандан.

Напомним, ранее УНИАН писал, что бывшая жена Илона Маска посоветовала, как стать богатым и успешным.

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