Мужчина только утром узнал, что у девушки есть парень, и таким образом он решил сообщить ему о ее измене.

Мужчина переспал с девушкой и оставил письмо ее парню под сиденьем унитаза, в котором рассказал о совместной ночи.

Об этом пишет издание The Mirror.

Парень девушки рассказал в Twitter, что нашел под сиденьем унитаза записку, в которой говорилось, что возлюбленная провела ночь с другим.

В тексте говорилось: «Эта девушка только утром сообщила мне, что у нее есть парень. Прости, что говорю тебе это, но на твоем месте я хотел бы знать. Прости, брат».

По словам получателя записки, в ту ночь, когда девушка ему изменила, он отсутствовал в городе.

Позже пост был опубликован в TikTok и стал вирусным. Многие пользователи благодарили мужчину за его находчивость, отметив, что он выбрал идеальное место, чтобы девушка не нашла записку.

«Спрятать что-то под сиденьем унитаза действительно умно», - написал один из пользователей.

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Автор: Денис Прядко