Мужчина переспал с девушкой и оставил письмо ее парню под сиденьем унитаза, в котором рассказал о совместной ночи.
Об этом пишет издание The Mirror.
Парень девушки рассказал в Twitter, что нашел под сиденьем унитаза записку, в которой говорилось, что возлюбленная провела ночь с другим.
В тексте говорилось: «Эта девушка только утром сообщила мне, что у нее есть парень. Прости, что говорю тебе это, но на твоем месте я хотел бы знать. Прости, брат».
По словам получателя записки, в ту ночь, когда девушка ему изменила, он отсутствовал в городе.
Позже пост был опубликован в TikTok и стал вирусным. Многие пользователи благодарили мужчину за его находчивость, отметив, что он выбрал идеальное место, чтобы девушка не нашла записку.
«Спрятать что-то под сиденьем унитаза действительно умно», - написал один из пользователей.
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