Известный британский шеф-повар и телеведущая Мэри Берри поделилась рецептом чизкейка с ягодами. Он рассчитан на 10 человек, а приготовить его можно менее чем за два часа, пишет Express.
Ингредиенты для чизкейка
Для основы нужно взять 75 г сладкого печенья, 40 г сливочного масла и 25 г сахара.
Для начинки подготовьте 50 г размягченного сливочного масла, 175 г сахарной пудры, 450 г сливочного сыра, 25 г муки, один лимон (сок и мелко натертая цедра), три яйца, 150 мл жирных сливок, 450 г смеси фруктов, немного сахарной пудры по желанию.
Приготовление
Круглую разъемную форму для выпечки диаметром 23 см смажьте маслом, выстелите пергаментной бумагой. Затем разогрейте духовку до 160 градусов.
Положите печенье в пакет и измельчите его в крошку. Растопите масло на сковороде, добавьте в него печенье и сахар, хорошо перемешайте и распределите мусиш по дну формы. Оставьте в прохладном месте для застывания.
Отмерьте масло, сахар, творог, муку, лимонную цедру, сок и яичные желтки в большую миску и хорошо взбейте все до однородности. Добавьте слегка взбитые сливки. Взбейте яичные белки и тоже осторожно добавьте их к смеси.
Вылейте творожную смесь на основу и аккуратно разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой духовке около часа, затем выключите духовку и оставьте в духовке для дальнейшего остывания в течение часа.
Снимите форму, нанесите на чизкейк взбитые сливки, а сверху разложите фрукты. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить чизкейк с яблочной крошкой. Мэдисон Эберхардт, пекарь и основательница Mmatilda Bakes, поделилась с простым рецептом чизкейка с хрустящим яблочным крамблом.
"Этот чизкейк - идеальное осеннее угощение, потому что в нем собраны все классические осенние ароматы - яблоки, корица и карамель", - рассказала она.