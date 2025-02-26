Десерт рассчитан на 10 человек, а приготовить его можно менее чем за два часа.

Известный британский шеф-повар и телеведущая Мэри Берри поделилась рецептом чизкейка с ягодами. Он рассчитан на 10 человек, а приготовить его можно менее чем за два часа, пишет Express.

Ингредиенты для чизкейка

Для основы нужно взять 75 г сладкого печенья, 40 г сливочного масла и 25 г сахара.

Для начинки подготовьте 50 г размягченного сливочного масла, 175 г сахарной пудры, 450 г сливочного сыра, 25 г муки, один лимон (сок и мелко натертая цедра), три яйца, 150 мл жирных сливок, 450 г смеси фруктов, немного сахарной пудры по желанию.

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Приготовление

Круглую разъемную форму для выпечки диаметром 23 см смажьте маслом, выстелите пергаментной бумагой. Затем разогрейте духовку до 160 градусов.

Положите печенье в пакет и измельчите его в крошку. Растопите масло на сковороде, добавьте в него печенье и сахар, хорошо перемешайте и распределите мусиш по дну формы. Оставьте в прохладном месте для застывания.

Отмерьте масло, сахар, творог, муку, лимонную цедру, сок и яичные желтки в большую миску и хорошо взбейте все до однородности. Добавьте слегка взбитые сливки. Взбейте яичные белки и тоже осторожно добавьте их к смеси.

Вылейте творожную смесь на основу и аккуратно разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой духовке около часа, затем выключите духовку и оставьте в духовке для дальнейшего остывания в течение часа.

Снимите форму, нанесите на чизкейк взбитые сливки, а сверху разложите фрукты. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить чизкейк с яблочной крошкой. Мэдисон Эберхардт, пекарь и основательница Mmatilda Bakes, поделилась с простым рецептом чизкейка с хрустящим яблочным крамблом.

"Этот чизкейк - идеальное осеннее угощение, потому что в нем собраны все классические осенние ароматы - яблоки, корица и карамель", - рассказала она.

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