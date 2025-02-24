Если хотите, чтобы ягоды были не только крупными, но и вкусными, важно правильно выбрать удобрения.

Клубника - одна из самых любимых ягод на дачном участке, но чтобы она радовала обильным урожаем, важно правильно ухаживать за ней с самого начала сезона.

Видео дня

Ключевым этапом на пути к достижению данной цели является весенняя подкормка. Давайте вместе разберемся, чем подкормить клубнику весной, чтобы получить крупные и сладкие ягоды.

Чем подкормить клубнику ранней весной - лучшие удобрения

После таяния снега и пробуждения растений клубнике необходимо восстановить силы, поэтому в этот период важно дать ей азотные удобрения. Они способствуют активному росту листьев и укреплению корневой системы. Лучшие варианты:

аммиачная селитра или мочевина (классические азотные удобрения, которые помогают растениям быстрее нарастить зеленую массу);

или (классические азотные удобрения, которые помогают растениям быстрее нарастить зеленую массу); настой коровяка (1:10) или птичий помет (1:20) (органические альтернативы, которые обеспечивают клубнику всеми необходимыми элементами без лишней химии).

Данные удобрения помогут вам добиться завидного результата.

Чем подкормить клубнику во время цветения

Когда начинается цветение, растениям особенно нужны калий и фосфор. Эти элементы способствуют образованию бутонов и формированию завязей. Отличные варианты:

Зольный настой (100 г золы на 10 л воды) - богатый источник калия, который помогает улучшить качество завязей.

(100 г золы на 10 л воды) - богатый источник калия, который помогает улучшить качество завязей. Суперфосфат - способствует обильному цветению и формированию крупных ягод.

- способствует обильному цветению и формированию крупных ягод. Борная кислота (1 г на 1 л воды) - стимулирует цветение и предотвращает опадение бутонов.

Если хотите, чтобы ягоды были не только крупными, но и вкусными, важно правильно выбрать удобрения.

Вот чем подкормить клубнику для сладости:

Древесная зола. Она улучшает вкус ягод и делает их ароматнее.

Йодовый раствор (5 капель йода на 10 л воды) повышает сахаристость плодов.

Магнийсодержащие удобрения усиливают фотосинтез, что способствует накоплению сахаров в ягодах.

Перечисленные варианты удобрений эффективны и действенны.

Чем подкормить клубнику весной без химии

Часть садоводов отдают предпочтение только натуральным удобрениям, которые безопасны для здоровья растений. Вот чем весной подкормить клубнику без химии:

настой крапивы (природный стимулятор роста, богатый азотом и микроэлементами);

(природный стимулятор роста, богатый азотом и микроэлементами); компост или перегной (улучшает структуру почвы и делает ее более плодородной);

(улучшает структуру почвы и делает ее более плодородной); настой дрожжей (способствует активному росту и улучшает микрофлору почвы).

Подкормить клубнику весной - важный шаг к богатому урожаю. Главное - вовремя вносить удобрения, соблюдать баланс питательных веществ и не забывать о регулярном поливе. Тогда ваша клубника порадует вас крупными, сладкими и ароматными ягодами.

Напомним, ранее УНИАН писал, что нельзя сажать после клубники.

Вас также могут заинтересовать новости: