Внимательно рассмотрите приведенное ниже изображение, чтобы ничего не упустить.

Головоломки – это не только способ отвлечься от обыденности, но и прекрасный тренажер внимания к деталям и различных когнитивных способностей.

УНИАН подготовил новую головоломку для своих читателей, которая станет настоящим вызовом для мозга. Вам нужно отыскать двух лебедей среди гусей, которые гуляют у пруда.

Усложняет эту задачу ограничение во времени. На то, чтобы найти обоих лебедей, у вас будет всего лишь 10 секунд. Поэтому советуем не медлить.

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Готовы бросить себе вызов? Время пошло! Внимательно рассмотрите приведенное ниже изображение, чтобы ничего не упустить.

10 секунд истекло. Удалось ли вам найти лебедей? Если да, у вас удивительно острое зрение, а ваша внимательность к деталям, наверное, не раз вас выручала.

Если же вы не смогли найти обеих птиц за отведенное время, не расстраивайтесь. УНИАН подскажет правильный ответ:

Другие интересные задания от УНИАН

Предлагаем вам попробовать найти ошибку на картинке, где вы увидите девушку, занимающуюся стиркой. На ответ у вас будет 5 секунд.

Также можете проверить свои силы в непростой оптической иллюзии, где надо найти кота среди собак за 7 секунд.

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