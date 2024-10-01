Только самые внимательные люди справятся с этой головоломкой.

Головоломки с картинками - быстрый способ проверить способность замечать мелкие детали, нестандартно мыслить и отбрасывать лишнюю информацию. Эта задачка - одна из таких. Она требует высокого интеллекта и запутывает даже самых умных людей.

Попробуйте решить головоломку за 11 секунд. Только обладатели острого ума справятся с такой задачей. Засеките таймер и посчитайте круги на картинке, а затем проверьте правильный ответ.

Головоломка на внимательность - сколько кругов на картинке

На этой картинке изображено несколько кругов, которые пересекаются друг с другом. Ваша задача - подсчитать их количество и не запутаться. Желательно сделать это за 11 секунд. Если справитесь, то у вас хорошо развито логическое мышление.

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Правильный ответ

Пользователи интернета насчитывают на картинке 8, 10 или даже 12 кругов. Но только один ответ правильный.

На этой картинке восемь кругов. Самый простой способ подсчитать их, не запутавшись - это посмотреть на верхушки кругов. Тогда вас не будут отвлекать области, где фигуры пересекаются.

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