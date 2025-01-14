После инцидента супруги переехали, так как стали опасаться за свои жизни.

В США произошел неординарный случай. Там глыба льда из самолета упала на жилой дом. Хозяева чудом остались живы. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщается, пара из Лос-Анджелеса едва избежала ужасной физической травмы, когда кусок льда размером с арбуз упал с пролетавшего над ними коммерческого авиалайнера и пробил крышу их дома. Глыба упала всего в нескольких дюймах от их кровати.

По данным издания, лед упал с самолета, который летел из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Пара позвонила по номеру 911, чтобы сообщить о случившемся, и местная полиция и пожарные приехали для расследования. Из-за страха, что инцидент может повториться, муж и жена решили сменить место жительства. Супруги также подали иск на миллион долларов.

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В компании, которой принадлежит самолет, сообщили, что не несут ответственности за разрушения, вызванные падением льда.

The Independent пишет, что подобные случаи случались и ранее. Например, 2016 году большой кусок замороженных экскрементов врезался в дом недалеко от канадской Оттавы. Льдина разрушила часть крыши и едва не задела спящую в постели женщину.

А в 2023 году владелица дома в Англии обнаружила огромную дыру в потолке. Оказалось, что с самолета также выпал кусок льда. "Я поднялась на чердак и увидела лед повсюду, и я была в замешательстве, откуда он взялся — это было похоже на что-то из фильма", - рассказала Карла Джордж.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что iPhone выпал из самолета с высоты в 5 км и остался без царапинки.

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