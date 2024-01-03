Арендовать его можно за $394 за ночь.

Сеть покорили домики в стиле палаток из "Гарри Поттера", расположенные в Северной Каролине. Снимки домов в горах Блу-Ридж опубликовали на Airbnb.

На обнародованных фото можно увидеть якобы обычные палатки, которые скрывают уютный и "магический" дизайн внутри. Они очень напоминают палаточный городок из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня", в котором остановились главные герои во время Кубка мира по квиддичу.

"Волшебство" палаток из фильма в том, что внутри они были намного больше, чем снаружи. За $394 за ночь фанаты франшизы "Гарри Поттер" смогут "перенестись" в похожую атмосферу.

Видео дня

Домик назвали "Алхимия", он имеет большие окна, из которых открывается фантастический вид на горы. В то же время разместиться там с домашними животными нельзя. Он получил оценку 4,99 звезды и имеет более 162 отзывов.

Другие интересные дома для туристов:

Ранее туристы пожаловались на неприятный "сюрприз" в доме, который они арендовали в Мичигане. Однажды ночью они проснулись в "замке" от криков летучих мышей. По словам пострадавших, летучие мыши даже напали на них.

А на Reddit пользователи сети делились пугающими и странными снимками из арендованных жилищ, которые испортили их отпуска.

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