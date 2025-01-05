Он отметил, что "старые добрые времена" практически всегда идеализируют, хоть тогда прогресс человечества был менее заметным, чем сегодня.

Основатель Amazon, один из самых богатых людей мира Джефф Безос считает, что прошлое не стоит идеализировать. Выступая на саммите DealBook в New York Times в прошлом месяце, он отметил, что за последние 50 лет большинство аспектов жизни значительно улучшились: уровень детской смертности снизился, грамотность повысилась, а глобальные уровни бедности уменьшились. Исключение составляет лишь одна сфера.

"Когда люди говорят о старых добрых временах, это такая иллюзия", - сказал Безос. "Сегодня почти все стало лучше, чем было... за одним исключением, которым является мир природы", - отметил он, подчеркивая, что развитие человечества на протяжении веков истощило и загрязнило мировые океаны, реки и леса.

Amazon, которую возглавляет Безос, тоже является частью этого процесса. В 2022 году компания выбросила 70,74 миллиона тонн углекислого газа, что составляет примерно 1,1% от общих выбросов в США. Этот показатель превышает выбросы Walmart за тот же год.

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Amazon обязуется сократить выбросы и планирует достичь нулевых выбросов углерода к 2040 году. По данным отчета об устойчивом развитии за 2023 год, ежегодные выбросы компании постепенно снижаются.

Мысли Безоса перекликаются с утверждением покойного миллиардера-инвестора Чарли Мангера, который в 2022 году отметил, что люди часто недооценивают прогресс.

"Люди менее довольны положением дел, чем тогда, когда все было гораздо сложнее", - сказал Мангер. "Это странно для человека моего возраста, потому что я находился в разгар Великой депрессии, когда трудности были невероятными", - добавил он.

Безос вкладывает значительные средства в исследование космоса через свою компанию Blue Origin. За последние два десятилетия он потратил миллиарды долларов на разработку ракет, космических кораблей и лунных посадочных аппаратов.

"Бесконечная энергия, бесконечное количество сырья", - сказал Безос, предполагая, что космическое пространство и планеты могут компенсировать дефицит природных ресурсов Земли. Например, некоторые ресурсы, такие как кислород, вода и метан, можно добывать на Марсе, согласно данным NASA.

С 2021 года Blue Origin совершила девять полетов с людьми, последний - в ноябре 2024 года. Безос верит, что это станет "лучшим бизнесом", - но признает, что для достижения масштабных результатов нужно время.

"Плана Б нет. Мы должны спасти Землю", - сказал он. "Мы отправили роботизированные зонды на все планеты Солнечной системы. Этот хороший", - подчеркнул Безос.

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