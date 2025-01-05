Основатель Amazon, один из самых богатых людей мира Джефф Безос считает, что прошлое не стоит идеализировать. Выступая на саммите DealBook в New York Times в прошлом месяце, он отметил, что за последние 50 лет большинство аспектов жизни значительно улучшились: уровень детской смертности снизился, грамотность повысилась, а глобальные уровни бедности уменьшились. Исключение составляет лишь одна сфера.
"Когда люди говорят о старых добрых временах, это такая иллюзия", - сказал Безос. "Сегодня почти все стало лучше, чем было... за одним исключением, которым является мир природы", - отметил он, подчеркивая, что развитие человечества на протяжении веков истощило и загрязнило мировые океаны, реки и леса.
Amazon, которую возглавляет Безос, тоже является частью этого процесса. В 2022 году компания выбросила 70,74 миллиона тонн углекислого газа, что составляет примерно 1,1% от общих выбросов в США. Этот показатель превышает выбросы Walmart за тот же год.
Amazon обязуется сократить выбросы и планирует достичь нулевых выбросов углерода к 2040 году. По данным отчета об устойчивом развитии за 2023 год, ежегодные выбросы компании постепенно снижаются.
Мысли Безоса перекликаются с утверждением покойного миллиардера-инвестора Чарли Мангера, который в 2022 году отметил, что люди часто недооценивают прогресс.
"Люди менее довольны положением дел, чем тогда, когда все было гораздо сложнее", - сказал Мангер. "Это странно для человека моего возраста, потому что я находился в разгар Великой депрессии, когда трудности были невероятными", - добавил он.
Безос вкладывает значительные средства в исследование космоса через свою компанию Blue Origin. За последние два десятилетия он потратил миллиарды долларов на разработку ракет, космических кораблей и лунных посадочных аппаратов.
"Бесконечная энергия, бесконечное количество сырья", - сказал Безос, предполагая, что космическое пространство и планеты могут компенсировать дефицит природных ресурсов Земли. Например, некоторые ресурсы, такие как кислород, вода и метан, можно добывать на Марсе, согласно данным NASA.
С 2021 года Blue Origin совершила девять полетов с людьми, последний - в ноябре 2024 года. Безос верит, что это станет "лучшим бизнесом", - но признает, что для достижения масштабных результатов нужно время.
"Плана Б нет. Мы должны спасти Землю", - сказал он. "Мы отправили роботизированные зонды на все планеты Солнечной системы. Этот хороший", - подчеркнул Безос.