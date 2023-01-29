Женщина была вынуждена вооружиться, купить видеокамеру и разместить у своего дома предупредительные надписи.

Разъяренная 66-летняя пенсионерка Элейн Уайт из Плейна, штат Техас, пожаловалась, что с середины прошлого года десятки мужчин ошибочно сочли ее дом борделем и стучали в его дверь.

Уайт думает, что упомянутые мужчины стали жертвой интернет-мошенничества: она вызывала полицию, но задержаний так и не произошло. Пенсионерка прибегла к размещению знаков, предупреждающих людей, что она вооружена, и установила камеру, чтобы снимать тех, кто подходит к ее входной двери, сообщает Daily Mail.

Женщина рассказала, что мужчины начали спрашивать Никки, Келли и Ронду. "Я разочарована, раздражена и больше не готова бороться с этим", — сказала она в комментарии журналистам.

Видео дня

Уайт утверждает, что мужчины были всех возрастов и национальностей, а некоторые из них приходили с ящиками пива.

"Келли здесь не живет", — гласит надпись на входной двери 66-летней пенсионерки. Она уверена, что непрошеные гости, ищущие развлечений, стали жертвой интернет-мошенников.

Курьезные истории с борделями

Австрийский бордель в знак протеста предложил клиентам бесплатные услуги. Также посетителям заведения ничего не будут стоить заказанные там напитки. На этот шаг заведение пошло в знак протеста против "несправедливого налогообложения".

Ранее в Испании трое мужчин угнали школьный автобус, чтобы поехать в бордель. Транспорт был припаркован в муниципалитете Алькориса.

А в Испании мужчина притворился жертвой похищения, чтобы скрыть огромные расходы на бордель и наркотики.

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