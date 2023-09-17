Люди, которые отказываются от завтрака, имеют больший риск развития диабета 2 типа. В то же время, не существует однозначной взаимосвязи между необходимостью завтрака и снижением веса или профилактикой ожирения.

Завтрак считается важнейшим приемом пищи за день, но в то же время многие люди утром не могут заставить себя принимать пищу. Диетологи в статье Corriere Della Sera ответили на самые распространенные вопросы по поводу завтрака и рассказали, можно ли не есть утром, помогает ли завтрак при похудении, и можно ли пропускать этот прием пищи на интервальном голодании.

Большинство диетологов признают завтрак важнейшим приемом пищи за день, поскольку он дает организму первую значительную дозу калорий после нескольких часов голодания, когда вы спите.

Научные доказательства

Существует множество исследований, доказывающих, что люди, которые отказываются от завтрака, имеют больший риск развития диабета 2 типа, и этот риск увеличивается, если пропускать его как минимум четыре дня в неделю. Это частично обусловлено индексом массы тела, который ниже у людей, которые обычно завтракают.

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Те, кто завтракает, также имеют более здоровые привычки и лучшее самочувствие: они меньше курят, больше двигаются, имеют лучшее качество жизни и сна, и менее подвержены стрессу, отмечают диетологи

Длительность завтрака

Время, проведенное за столом, также важно, как следует из исследования, опубликованного в Журнале трансляционной медицины. Так, в статье отмечается, что завтрак и обед должны занимать не менее 20 минут, и чем больше времени вы на них тратите, тем меньше склонны к гипертонии и гиперхолестеринемии

"Более того, согласно принципам хронопитания, утро — это время, когда мы должны получить энергию на день, и некоторые гормоны, которые регулируют метаболизм сахаров, включая инсулин, производятся лучше и более физиологично утром, поэтому то, что мы едим, используется более полезным образом и не "хранится" в организме", - говорится в исследовании.

Поможет ли завтрак похудеть?

Как ни парадоксально, но не существует однозначной взаимосвязи между необходимостью завтрака и снижением веса или профилактикой ожирения.

"Анализ, опубликованный в журнале Nutrients, пришел к выводу, что существует минимальное количество доказательств того, что пропуск завтрака может привести к избыточному весу и ожирению. Также согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Британском медицинском журнале, из анализа 13 исследований выяснилось, что завтрак не кажется надежным способом похудеть и что его пропуск, вероятно, не приведет к увеличению веса: значение имеет, прежде всего, то, что вы едите", - говорится в статье.

Пропуск завтрака во время "интервального голодания"

Исследования не говорят однозначно, сколько и в какие часы следует воздерживаться от еды. В то же время, отмечают эксперты, для снижения сердечно-сосудистых факторов риска, стоит есть не очень поздно вечером, около 19:30 или 20:00.

"Те, кто ведет ночной образ жизни, "совы", которые едят больше вечером, имеют больший риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с "жаворонками", людьми, которые просыпаются рано и едят рано вечером, по крайней мере, за три часа до сна. Таким образом, они оптимизируют часы сна, не сталкиваясь со стрессом из-за тяжелого позднего ужина", - говорится в статье.

Другие советы для здоровья

Раньше диетологи назвали три продукта на завтрак, которые помогут снизить уровень холестерина.

Также ученые рассказали, соответствует ли действительности утверждение, что вода помогает при похудении.

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