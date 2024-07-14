Попробуйте догадаться, что астролог подобрала для Скорпиона и Стрельца.

Астролог Лорен Эш назвала фрукты и ягоды, которые больше всего подходят представителям того или иного знака Зодиака, пишет BestLife.

Овен - бананы

Будучи первым знаком Зодиака, вы привыкли задавать тенденции и прокладывать путь. Возможно, именно энергия вашего огненного знака дает вам такой интерес к жизни. И как только вы начнете двигаться вперед, вас будет практически невозможно замедлить. Потому вам нужен портативный богатый углеводами фруктовый перекус, который поможет продолжать работу. В следующий раз, когда вы пойдете в продуктовый магазин, обязательно добавьте в корзину несколько бананов. Эти простые, но эффективные тропические угощения обязательно вам понравятся.

Телец - персики

Вы из тех, кто знает, что хорошие вещи требуют времени. Как знак земли, вы особенно терпеливы и цените каждый шаг на пути к цели. Ваш идеальный фрукт - такой же "упрямый" и созревающий немного медленнее, например, персик. Некоторые могут избегать этого фрукта из-за его короткого срока хранения. Но вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, насколько сладким может быть возможность выждать время и успеть насладиться чем-то в подходящий момент.

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Близнецы - черника

Немного сладкая, немного терпкая и всегда насыщенная, черника создана для вас, Близнецы. Вы оба невероятно универсальны и можете добиться успеха практически в любой обстановке. Независимо от того, общаетесь ли вы с группой других людей или проводите время один на один с другом, вы знаете, как раскрыть лучшие стороны своей личности в соответствии с ситуацией. Точно так же черника хорошо сочетается с пикантными салатами или маслянистыми кексами.

Рак - черешня

В мире нет ничего, что могло бы сравниться с вашей заботливой и доброй натурой, Рак. Но это еще не все, что вы можете предложить. У вас также отличное чувство юмора, и вы даете одни из лучших советов. Но поскольку вы весьма избирательно относитесь к тому, кого впускаете в свой ближайший круг, немногим посчастливится узнать вашу скрытую сторону. Что можно сказать и о черешне. Эти ягоды доступны только в течение короткого времени и достаточно дороги, но они того стоят.

Лев - маракуйя

Вам нравится жить смело и без сожалений, так стоит ли удивляться, что ваш идеальный фрукт полон страсти и вкуса? С жесткой внешней кожурой и сладкой сочной серединкой маракуйя имитирует вашу собственную склонность разыгрывать драму, чтобы защитить свою внутреннюю нежность.

Дева - яблоки

Забудьте о модных фруктах, которые привлекают ваше внимание. Есть причина, по которой вы продолжаете возвращаться к проверенному и истинному. Яблоко легко вписывается в ваш распорядок дня, поскольку это полезный и надежный перекус в дороге. А благодаря такому большому выбору вы всегда можете быть уверены, что получите то, что ожидаете.

Весы - клубника

Клубника ассоциируется со всем, что связано с любовью, страстью и красотой, и идеально подходит для знака, которым управляет Венера, планета романтики. Независимо от того, какое у вас настроение, эти ярко-красные красавицы обязательно подойдут. Такая универсальность важна для того, кто любит искать баланс во всех сферах жизни.

Скорпион - гранат

Немногие люди назовут вас милым, Скорпион. И, честно говоря, тебя это не беспокоит. Вам нравится излучать ощущение крутой непринужденности, заставляющей людей гадать, что скрывается под поверхностью. И хотя ваше колючее поведение может отпугнуть многих, те, кто вам близок, знают, что под всеми этими слоями защиты скрывается что-то приятное. По этой причине гранат - идеальный фрукт для Скорпиона.

Стрелец - виноград

Для тебя, Стрелец, найти идеальный фрукт легче сказать, чем сделать. Ваш уникальный взгляд на мир и постоянный поиск острых ощущений делают вас более непредсказуемым, чем большинство других. Однако есть пара вещей, которые всегда остаются верными: вы любите веселиться и никогда не стремитесь сбавлять обороты. Вам нужен фрукт, который можно легко съесть на ходу и который можно найти в большинстве мест по всему миру.

Козерог - апельсины

Козерог, ты обычно не из тех, кто меняет свой распорядок дня. Как напористый босс Зодиака, вам нравится выбирать свой путь и придерживаться его. А поскольку вы все время очень заняты, вы стремитесь упростить свой распорядок дня, чтобы максимально эффективно использовать каждую минуту. Апельсины - идеальный фрукт, который можно взять с собой. Они также обеспечивают суточную дозу витамина С, поэтому вам не придется беспокоиться о больничном.

Водолей - сливы

Как человек, способный добиться успеха в самых суровых условиях, у вас много общего со скромной и вкусной сливой. Этот фрукт прекрасно себя чувствует в лютую зиму, приобретая богатый, уникальный вкус.

Рыбы - лимоны

Рыбы считаются творческим и свободомыслящим знаком Зодиака. Ваша личность полностью зависит от людей и окружающей среды, в которой вы находитесь, подобно лимону. В правильных обстоятельствах вы позволите проявиться своей сладкой стороне. Однако у вас есть сильная сторона, из-за которой люди могут сморщить губы.

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