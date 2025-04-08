Она позвала на вечеринку своих друзей и поднимала бокалы за будущее повышение на работе.

Парень ушел с собственной вечеринки по случаю дня рождения, потому что его девушка превратила этот праздник в собственный. Этой историей 25-летний пользователь рассказал на Reddit.

По его словам, он редко празднует день рождения, но в этом году согласился на празднование, которое организовывала его девушка. Она забронировала столик в ресторане, куда он давно хотел пойти, и сказала, что приготовила "небольшой сюрприз".

Сюрпризом оказалось то, что она пригласила шестерых своих друзей - людей, которых именинник едва знает. Одна из девушек даже раньше портила их отношения. Однако парень решил не создавать проблем и старался быть вежливым.

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Но все вышло из-под контроля, когда вечер полностью превратился в праздник для девушки. Она села на другом конце стола, весь вечер уделяла внимание только своим друзьям, а присутствующие начали поднимать тосты за ее достижения, в частности - за будущее повышение на работе.

"Никакого упоминания обо мне или моем дне рождения. Ни торта, ни тостов, ни поздравлений с днем рождения. Ничего", - рассказывает он.

В итоге именинник тихо встал, заплатил за себя и ушел. После этого его девушка обвинила его в том, что он "опозорил ее перед друзьями". А ее подруги назвали его "незрелым".

Позже пара поговорила, но вместо извинений парень услышал, что "ужин был не только о нем", а также "праздником ее стараний". Девушка откровенно сказала, что не пригласила его друзей, потому что они "не вписываются в ее круг".

"Да, я закончил все", - подытожил автор, добавив, что теперь чувствует себя лучше.

В финальном обновлении он написал, что отпраздновал день рождения во второй раз - на этот раз действительно в свое удовольствие и с людьми, "которым не безразлично".

Пост собрал более 24 тысяч "апвотов" и тысячи комментариев, в которых пользователи поддержали парня, обвинив девушку в токсичном поведении.

"Кажется, она вообще не учла его чувств",

"Она незрелая и эгоистичная",

"Она пригласила вас на "свое" событие",

- пишут комментаторы, поддерживая выбор парня завершить эти отношения.

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