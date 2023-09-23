Она выбрасывает собачьи фекалии в чужие помойки, потому что не хочет носить их с собой во время прогулки с собакой.

Девушка поссорилась со своим парнем, когда призналась, куда она выбрасывает собачьи фекалии во время выгула их пса.

Как пишет Mirror, супружеская пара поссорилась после того, как парень узнал, что его девушка выбрасывала собачьи фекалии в чужие баки для мусора. Женщина, однако, считает, что ее партнер слишком остро реагирует

Как рассказала девушка, она переехала к своему парню и его собаке Мэдди около месяца назад, и из-за разного графика работы она выгуливает собаку утром, а он - вечером.

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Она объяснила, что Мэдди обычно занимается своими делами на заднем дворе, а если нет, то делает это, когда они на прогулке. Обычно, когда девушка выгуливает ее, она кладет экскременты в пакет, который затем выбрасывает в чужой мусорный бак, прежде чем продолжить прогулку.

Все шло довольно хорошо, пока однажды ее парень не решил присоединиться к ней на прогулке с собакой.

"Это произошло, когда я пошла выбрасывать фекалии. Как только я подошла к мусорному баку, мой парень остановил меня и сказал, что я не могу выбросить его в чужой мусорник, и мы должны нести их всю прогулку, пока не вернемся домой. Я сказала, что мусорный бак предназначен для мусора, но мой парень был непреклонен, потому что это не "наш" мусорный бак", - написала она на Reddit.

По словам девушки, она возмутилась на парня и сказала, что не собирается всю дорогу нести собачьи фекалии, когда по дороге был замечательный мусорник. Однако он сказал, что не хочет рисковать, что кто-то разозлится на них за использование их мусорного бака.

Она сказала, что ей кажется, что ее парень реагирует чрезмерно, и заявила, что не будет носить с собой пакет с собачьими фекалиями, потому что в этом нет необходимости.

Однако в комментариях люди раскритиковали ее, отметив, что открывать чужие мусорные баки неуважительно, не говоря уже о том, чтобы выбрасывать туда фекалии.

Конфликты из-за домашних любимцев

Женщина поссорилась с соседом из-за того, что она позволила одной из собак помочиться на его дворе.

А другой мужчина пожаловался на то, что после того, как он отказался гладить собаку в самолете, весь салон выступил против него.

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