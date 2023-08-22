Мужчина пытался сделать сладкий бутерброд, но это оказалось не легкой задачей.

Многие знают, что при отсутствии гравитации жидкости ведут себя совершенно иначе. Астронавт Султан Аль-Неяди показал завораживающее видео, на котором видно, как в космосе ведет себя такой известный продукт, как мед.

Мужчина записал на космической станции видео, как он пытается приготовить в космосе сладкий завтрак - бутерброд с медом. Оказалось, что этот задача не из легких.

Аль-Неяди на видео предстал с куском хлеба, который "плавал" перед ним. Затем он взял бутылку меда и "брызнул" мед на ломоть хлеба.

Как только сладкий продукт покинул бутылку произошла магия космоса – вместо того, чтобы просто вытечь, мед принял форму шара, который приземляется на хлеб и прилип в той же форме. Астронавт сложил ломоть хлеба так, что выдавил мед из своего сандвич, после чего приступил к завтраку.

Можно ли пожарить картошку фри в невесомости - ответ ученых

В Европейском космическом агентстве выяснили, что жарка картофеля связана со сложными физико-химическими процессами, во время которых происходят тепломассообменые процессы вместе с увеличением и отрывом от картофеля под влиянием гравитации пузырьков водяного пара. В космосе все становится сложнее.

На процессы, происходящие во время жарки, сильно влияет подъемная сила и гравитационное ускорение. Без подъемной силы пузырьки могут прилипать к поверхности картофеля, окутывая его слоем пара, из-за которого, по мнению исследователей, продукт останется сырым и непригодным к употреблению.

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