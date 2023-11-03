Попробуйте догадаться, какое вино подобрали для Львов или Стрельцов.

В сети подобрали список вин, воплощающих характеристики каждого знака Зодиака. Узнавайте - какое вино соответствует вашему знаку.

Овен - Зинфандель

Овен - первый знак Зодиака, а одомашнивание винограда Зинфандель или Vitis vinifera произошло еще до открытия виноделия. И это вино, и знак Овен славятся смелостью и остротой.

Телец - Пино-нуар

Пино-нуар изготавливается из винограда с тонкой кожурой, и Тельцы, несмотря на всю их предполагаемую жесткость, легко ранимы неосторожными словами и плохими манерами.

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Близнецы - Виньо Верде

Это широко доступное, португальское столовое вино имеет вкус лета с нотами свежескошенной травы. Вы можете выпить безбожное количество Виньо Верде, не чувствуя себя пьяным, точно так же, как Близнецы могут произнести поразительное количество слов, не переводя дыхания.

Рак - Мальбек

Виноград Мальбек, как и представители знака Рак, капризный. Чувствительные к плохой погоде, морозу, театральному насилию и безразличию, оба требуют неустанной теплоты и святого терпения, чтобы процветать и взрослеть.

Лев - шампанское

Согласно винным преданиям, обнаружил шампанское бенедиктинский монах Дом Периньон 4 августа. Поскольку Львом управляет Солнце, которое само по себе является звездой, шампанское - это их природный нектар.

Дева - Каберне Совиньон

Судя по цифрам, Дева - самый распространенный знак Зодиака, а Каберне Совиньон - самый распространенный красный сорт. Невероятно устойчивые, вино и знак процветают, несмотря на трудный климат, а зачастую и благодаря ему, в буквальном или эмоциональном смыслах.

Весы - Шардоне

Весы - знак партнерства, а посредственное Шардоне - вино на свадебных приемах (неофициально). Оно отлично смотрится рядом с цветочным украшением, не оставляет пятен на белых платьях и заставит вас уснуть, прежде чем станет причиной скандала.

Скорпион - сакраментальное вино

Скорпион любит ритуалы, поэтому для него может прекрасно подойти католическое претворение Шираза из супермаркета для какой-нибудь "вакханалии".

Стрелец - розовое вино

Весельчаки лучники от души пьют вино. Оптимистичные Стрельцы видят все с "солнечной стороны", и розовое вино приходит на помощь, когда что-либо ставит под угрозу способность виноградников производить свои обычные вина

Козерог - Совиньон Блан

Слово Совиньон происходит от французского слова "sauvage", что означает "дикий". Хотя Козероги в целом трудолюбивы, они обладают гедонистическими наклонностями и чувствуют себя наиболее комфортно в обнаженном виде на природе. По совпадению, именно так лучше всего наслаждаться Совиньон Блан.

Водолей - Мерло

Водолеи, как и вино Мерло, имеют плохую репутацию, но в большинстве случаев их просто неправильно понимают.

Рыбы - Рислинг

Как и Рыбы, виноград Рислинг сильно зависит от условий, в которых он выращивается. Вино Рислинг очень кислое, со вкусом зеленого яблока, сланца и пряностей. А Рыбы очень интуитивны, с нотками моральной двусмысленности, и из них получаются грозные бывшие подруги и даже серийные убийцы.

Ранее УНИАН предлагал узнать, какой вы бургер по знаку Зодиака.

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