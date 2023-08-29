Подскажем идеи, что подарить на день рождения Деве, чтобы подарок точно понравился близкому человеку.

С 23 августа по 23 сентября рождаются люди со знаком Девы, а их близкие подбирают для них подарки на день рождения. Как же удовлетворить этих неординарных личностей? Сначала разберемся, какими личностными качествами обладают представители этого знака.

Знак Зодиака Дева отличается педантичностью и строгостью к себе, умением замечать детали, практичностью и экономностью. Девы любят спорт и следят за своим здоровьем, не забывают об интеллектуальном саморазвитии и ценят домашний уют. Такие люди ценят практичные и полезные подарки, которые сделают их жизнь комфортнее. Драгоценности и красивые безделушки их обычно не интересуют.

Мы подскажем, что подарить на день рождения Деве мужчине или женщине, чтобы подарок точно порадовал именинника.

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Что подарить мужчине Деве на день рождения - идеи подарков

Мужчины-Девы стремятся к постоянному самосовершенствованию, развивают тело и ум, любят обучаться чему-то новому. Также они ценят комфорт и внимательно следят за гигиеной. Вот что подарить мужчине деве:

Книги . Парень-Дева всегда обрадуется роману любимого жанра или книге по саморазвитию.

. Парень-Дева всегда обрадуется роману любимого жанра или книге по саморазвитию. Триммер для бороды - хорошая идея подарка для Дев с растительностью на лице. Таким мужчинам важно выглядеть аккуратно.

- хорошая идея подарка для Дев с растительностью на лице. Таким мужчинам важно выглядеть аккуратно. Техника для дома . Если есть финансовая возможность - подарите имениннику посудомойку, робот-пылесос или мультиварку. Такой подарок облегчит его быт.

. Если есть финансовая возможность - подарите имениннику посудомойку, робот-пылесос или мультиварку. Такой подарок облегчит его быт. Набор инструментов - ценный презент для Дев, которые любят чинить вещи своими руками.

- ценный презент для Дев, которые любят чинить вещи своими руками. Спортивный инвентарь - отличная идея, что подарить парню Деве. Это могут быть гантели, платформа для отжиманий или гимнастический ролик. Мужчинам этого знака важно следить за своей формой.

- отличная идея, что подарить парню Деве. Это могут быть гантели, платформа для отжиманий или гимнастический ролик. Мужчинам этого знака важно следить за своей формой. Практичная обувь - подарок, которому Дева точно порадуется, ведь такие мужчины много гуляют и быстро снашивают кроссовки.

- подарок, которому Дева точно порадуется, ведь такие мужчины много гуляют и быстро снашивают кроссовки. Подарок для уюта . Если вы не знаете, что подарить деве мужчине - купите ему удобные тапочки, махровый халат, пижаму или чайный набор. Такой подарок выразит вашу заботу о мужчине.

. Если вы не знаете, что подарить деве мужчине - купите ему удобные тапочки, махровый халат, пижаму или чайный набор. Такой подарок выразит вашу заботу о мужчине. Интеллектуальная или настольная игра станет для именинника интересной разминкой для ума.

станет для именинника интересной разминкой для ума. Поездка . Билет в интересное и увлекательное путешествие - прекрасная идея того, что подарить деве-мужчине на день рождения. Такие парни очень любят познавать мир.

. Билет в интересное и увлекательное путешествие - прекрасная идея того, что подарить деве-мужчине на день рождения. Такие парни очень любят познавать мир. Подарок для здоровья . Такие мужчины внимательно следят за своим здоровьем. Им точно понравится электронный тонометр, умные весы или витаминометр.

Если вы плохо знакомы с мужчиной-Девой - можно подарить ему подарочный сертификат в "Эпицентр" или в книжный магазин.

Что подарить Деве женщине

Женщины с этим знаком Зодиака тщательно следят за здоровьем и гигиеной, имеют безупречный внешний вид и не забывают об интеллектуальном развитии. Они стремятся максимально упростить свой быт и создать уют в доме. Такие девушки обычно не очень любят сюрпризы, поэтому подарок лучше согласовать с ними. Вот что можно подарить знакомой Деве:

Набор чая или кофе . Девы - настоящие гурманки, и качественный чай или кофе приведут их в восторг. Также можно подарить им красивый заварочный чайник или чайную посуду.

. Девы - настоящие гурманки, и качественный чай или кофе приведут их в восторг. Также можно подарить им красивый заварочный чайник или чайную посуду. Подарок для воздуха . Женщины-Девы любят, когда в доме пахнет свежестью и приятными ароматами. Подарите им увлажнитель или очиститель воздуха, аромадиффузор или ароматические свечи.

. Женщины-Девы любят, когда в доме пахнет свежестью и приятными ароматами. Подарите им увлажнитель или очиститель воздуха, аромадиффузор или ароматические свечи. Сертификат в СПА, массаж или косметологический салон позволит имениннице отвлечься от бытовых хлопот.

позволит имениннице отвлечься от бытовых хлопот. Книга - удачный подарок для Дев, которые являются ещё теми буквоедками. Если же книжная полка именинницы и так переполнена - подарите ей электронную книгу.

- удачный подарок для Дев, которые являются ещё теми буквоедками. Если же книжная полка именинницы и так переполнена - подарите ей электронную книгу. Кухонная техника - ещё одна удачная идея того, что подарить девушке Деве на день рождения. Большинство представительниц этого знака любят готовить, а гаджеты сделают этот процесс ещё приятнее. Это может быть гриль, вафельница, бутербродница, кофемашина или тостер.

- ещё одна удачная идея того, что подарить девушке Деве на день рождения. Большинство представительниц этого знака любят готовить, а гаджеты сделают этот процесс ещё приятнее. Это может быть гриль, вафельница, бутербродница, кофемашина или тостер. Подарок для активного образа жизни . Девы никогда не стоят на месте, поэтому им точно пригодятся палки для скандинавской ходьбы, трекинговая обувь, беспроводные наушники для бега или абонемент в бассейн.

. Девы никогда не стоят на месте, поэтому им точно пригодятся палки для скандинавской ходьбы, трекинговая обувь, беспроводные наушники для бега или абонемент в бассейн. Билет на выставку, концерт или в музей . Девы часто интересуются современным искусством и культурными мероприятиями своего города.

. Девы часто интересуются современным искусством и культурными мероприятиями своего города. Поездка сделает Деву по-настоящему счастливой. Однако такой подарок не стоит преподносить как сюрприз, поскольку у представительниц такого знака обычно всё распланировано.

сделает Деву по-настоящему счастливой. Однако такой подарок не стоит преподносить как сюрприз, поскольку у представительниц такого знака обычно всё распланировано. Романтический подарок . Возлюбленную Деву можно удивить ужином в красивом месте, прогулкой на лошадях или отдыхом на кораблике.

. Возлюбленную Деву можно удивить ужином в красивом месте, прогулкой на лошадях или отдыхом на кораблике. Подарок для творчества. Женщины-Девы - это очень творческие натуры. Их определенно порадует набор для создания картины, кукольный домик или набор для вышивки.

Не забывайте также о красивой упаковке, поскольку Девы считаются эстетами.

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