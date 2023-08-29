С 23 августа по 23 сентября рождаются люди со знаком Девы, а их близкие подбирают для них подарки на день рождения. Как же удовлетворить этих неординарных личностей? Сначала разберемся, какими личностными качествами обладают представители этого знака.
Знак Зодиака Дева отличается педантичностью и строгостью к себе, умением замечать детали, практичностью и экономностью. Девы любят спорт и следят за своим здоровьем, не забывают об интеллектуальном саморазвитии и ценят домашний уют. Такие люди ценят практичные и полезные подарки, которые сделают их жизнь комфортнее. Драгоценности и красивые безделушки их обычно не интересуют.
Мы подскажем, что подарить на день рождения Деве мужчине или женщине, чтобы подарок точно порадовал именинника.
Что подарить мужчине Деве на день рождения - идеи подарков
Мужчины-Девы стремятся к постоянному самосовершенствованию, развивают тело и ум, любят обучаться чему-то новому. Также они ценят комфорт и внимательно следят за гигиеной. Вот что подарить мужчине деве:
- Книги. Парень-Дева всегда обрадуется роману любимого жанра или книге по саморазвитию.
- Триммер для бороды - хорошая идея подарка для Дев с растительностью на лице. Таким мужчинам важно выглядеть аккуратно.
- Техника для дома. Если есть финансовая возможность - подарите имениннику посудомойку, робот-пылесос или мультиварку. Такой подарок облегчит его быт.
- Набор инструментов - ценный презент для Дев, которые любят чинить вещи своими руками.
- Спортивный инвентарь - отличная идея, что подарить парню Деве. Это могут быть гантели, платформа для отжиманий или гимнастический ролик. Мужчинам этого знака важно следить за своей формой.
- Практичная обувь - подарок, которому Дева точно порадуется, ведь такие мужчины много гуляют и быстро снашивают кроссовки.
- Подарок для уюта. Если вы не знаете, что подарить деве мужчине - купите ему удобные тапочки, махровый халат, пижаму или чайный набор. Такой подарок выразит вашу заботу о мужчине.
- Интеллектуальная или настольная игра станет для именинника интересной разминкой для ума.
- Поездка. Билет в интересное и увлекательное путешествие - прекрасная идея того, что подарить деве-мужчине на день рождения. Такие парни очень любят познавать мир.
- Подарок для здоровья. Такие мужчины внимательно следят за своим здоровьем. Им точно понравится электронный тонометр, умные весы или витаминометр.
Если вы плохо знакомы с мужчиной-Девой - можно подарить ему подарочный сертификат в "Эпицентр" или в книжный магазин.
Что подарить Деве женщине
Женщины с этим знаком Зодиака тщательно следят за здоровьем и гигиеной, имеют безупречный внешний вид и не забывают об интеллектуальном развитии. Они стремятся максимально упростить свой быт и создать уют в доме. Такие девушки обычно не очень любят сюрпризы, поэтому подарок лучше согласовать с ними. Вот что можно подарить знакомой Деве:
- Набор чая или кофе. Девы - настоящие гурманки, и качественный чай или кофе приведут их в восторг. Также можно подарить им красивый заварочный чайник или чайную посуду.
- Подарок для воздуха. Женщины-Девы любят, когда в доме пахнет свежестью и приятными ароматами. Подарите им увлажнитель или очиститель воздуха, аромадиффузор или ароматические свечи.
- Сертификат в СПА, массаж или косметологический салон позволит имениннице отвлечься от бытовых хлопот.
- Книга - удачный подарок для Дев, которые являются ещё теми буквоедками. Если же книжная полка именинницы и так переполнена - подарите ей электронную книгу.
- Кухонная техника - ещё одна удачная идея того, что подарить девушке Деве на день рождения. Большинство представительниц этого знака любят готовить, а гаджеты сделают этот процесс ещё приятнее. Это может быть гриль, вафельница, бутербродница, кофемашина или тостер.
- Подарок для активного образа жизни. Девы никогда не стоят на месте, поэтому им точно пригодятся палки для скандинавской ходьбы, трекинговая обувь, беспроводные наушники для бега или абонемент в бассейн.
- Билет на выставку, концерт или в музей. Девы часто интересуются современным искусством и культурными мероприятиями своего города.
- Поездка сделает Деву по-настоящему счастливой. Однако такой подарок не стоит преподносить как сюрприз, поскольку у представительниц такого знака обычно всё распланировано.
- Романтический подарок. Возлюбленную Деву можно удивить ужином в красивом месте, прогулкой на лошадях или отдыхом на кораблике.
- Подарок для творчества. Женщины-Девы - это очень творческие натуры. Их определенно порадует набор для создания картины, кукольный домик или набор для вышивки.
Не забывайте также о красивой упаковке, поскольку Девы считаются эстетами.