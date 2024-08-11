Рассказываем, как готовится кукуруза в микроволновке за считанные минуты.

Летом абсолютно все любители кукурузы ликуют - молодые початки давно стали настоящим лакомством, доступным и вкусным. УНИАН расскажет, как правильно варить кукурузу максимально быстро, чтобы не ждать несколько часов.

Как быстро сварить кукурузу в микроволновке - удобный лайфхак

Все привыкли, что сварить кукурузу можно только в кастрюле - на это уходит много времени и сил. Нужно тщательно вымыть початки, почистить, вскипятить воду, следить за кукурузой - в общем, не всегда ритм жизни позволяет тратить столько времени на готовку. Поэтому есть другой способ - запомните, как сварить кукурузу в микроволновке за 5 минут.

Вам понадобятся:

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2 початка кукурузы;

половина чайной ложки соли;

сливочное масло.

Кукуруза в микроволновке за 5 минут готовится следующим образом.

Сначала вам нужно тщательно вымыть початки вместе с листьями (не чистить их), обрезать кончики. Разместить кукурузу на блюде для микроволновки, накрыть крышкой. Поставить в печь на 5 минут, готовить при мощности 1000 Вт. После того как лакомство будет готово, избавить кукурузу от листьев, натереть солью и маслом, подавать к столу.

Кукуруза в микроволновке в пакете с маслом и солью

Есть и второй метод, как сварить кукурузу в микроволновке - его используют практически все, кто знает про такой чудесный лайфхак. Вам нужно взять початки, очистить их от листьев и тщательно вымыть. Сразу натереть маслом и солью, сложить в полиэтиленовый пакет. Завязать его, положить в микроволновку и включить ее на 5 минут, выставив максимальную мощность. Когда процесс готовки будет окончен, достать кукурузу и выложить на тарелку. Перед подачей можно еще добавить масла или посыпать специями.

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