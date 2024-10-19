Это простое блюдо "всегда в его мыслях и сердце", отметил кулинар.

Легендарный французский шеф-повар Жак Пепен поделился, как приготовить простой и согревающий куриный суп с лапшой. Данный рецепт он позаимствовал у своей матери, пишет журнал Parade.

Отмечается, что данный суп готовится быстро и прекрасно подходит для первого блюда на обед или ужин.

Как приготовить куриный суп с лапшой - рецепт Жака Пепена

По словам Пепена, это простое блюдо "всегда в его мыслях и сердце", так как суп с лапшой по указанному рецепту готовила его мама, и любят его дочь, и его внучка.

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Процесс приготовления:

Начните с куриного бульона. Если вы ищете вегетарианский вариант, используйте овощной. Поставьте на средний огонь, приправьте солью и перцем.

Добавьте немного зелени. Подойдет зеленый лук или лук-порей.

Доведите бульон до кипения, добавьте около 1 стакана лапши и дайте ей свариться до готовности. Пепин предпочитает использовать тонкую яичную лапшу.

В самую последнюю очередь добавьте в уже готовый суп швейцарский сыр, предварительно натерев его на терке.

Напомним, ранее УНИАН писал, как вкуснее всего запечь тыкву в духовке.

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