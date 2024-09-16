Доказано, что физические упражнения могут улучшить когнитивные и исполнительные функции.

При выполнении приседаний на неустойчивой поверхности людям необходимо уделять больше внимания своим действиям. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованное в журнале Journal of Cognitive Enhancement, пишет psypost.org.

Авторы исследования Лиза Клаусен и Клаудия Браун хотели выяснить, увеличивают ли приседания на нестабильных поверхностях необходимое для их выполнения внимание по сравнению с приседаниями на устойчивых поверхностях.

В исследовании приняли участие 57 пожилых людей и 17 молодых людей. В старшей группе было 26 женщин, а в младшей - 7. Возраст участников постарше составлял 60–70 лет, а молодых - 20 лет.

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Отмечается, что во время анализа исследователи исключили данные 26 участников, они были признаны недействительными из-за неправильных приседаний или больших ошибок в ответах. Это оставило окончательную выборку из 13 молодых людей и 17 пожилых людей.

"Наше исследование показало, что ресурсы внимания во время упражнений на приседания увеличиваются из-за нестабильности поверхности. Считается, что этот вывод возникает из-за повышенной нагрузки восприятия как у молодых, так и у пожилых людей. Поэтому нестабильные устройства могут стать средством повышения когнитивных требований во время силовых тренировок", - резюмировали авторы исследования.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько нужно приседать, чтобы накачать попу.

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