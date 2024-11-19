Многие люди могут воспользоваться микроволновкой, чтобы нагреть воду для чая, но почему это не лучшая идея.

Самым традиционным способом нагрева воды для чая является использование чайника. Хотя в некоторых моментах 10-минутное ожидание момента, когда вода наконец-то закипит, может показаться вечностью. Из-за этого кто-то готов прибегнуть к тому, чтобы нагреть воду в микроволновке, однако — безопасно ли это?

Чайный мастер Лиза Мари Геннавей в интервью Better Homes & Gardens заявляет, что использование чайника или кипятильника позволяет равномерно нагреть воду для чая, тогда как микроволновые печи не могут воссоздать этот процесс. Она добавила, что использование микроволновки — не лучший способ нагрева воды.

Существует несколько советов, которые позволят заварить чай именно так, как нужно.

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Кипятите свежую воду

По мнению чайной компании Twinings, всегда необходимо использовать исключительно свежую фильтрованную воду, так как повторное кипячение старой воды, оставшейся в чайнике, приводит к потере кислорода, который важен для развития аромата чая.

Убедитесь, что вода правильной температуры

В материале говорится, что правильная температура воды для заваривания чая зависит от типа чая. Но ни один чай не получится хорошим, если использовать обжигающе горячую воду. Таким образом вы можете обжечь листья и придать им нежелательную горечь.

Зеленый и белый чай лучше заваривать при температуре 60-85 градусов, а черный или травяной — 97-100 градусов. Если у вас нет под рукой термометра, не волнуйтесь. Просто доведите воду до кипения и снимите его с огня, затем подождите 2-3 минуты.

Обращайте внимание на время заваривания чая

Следуйте указаниям на упаковке чайного пакетика или рассыпного листа, поскольку для разных видов чая требуется разное время заваривания. По истечении времени выньте чай из воды, чтобы не переборщить с завариванием, которое может вызвать горечь.

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