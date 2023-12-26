Можем гарантировать, что в ближайшее время этот совет вам понадобится.

Бывало ли у вас так, что надо закупорить недопитую бутылку вина, но пробка где-то потерялась или была слишком повреждена, когда бутылка была открыта? К счастью, есть несколько простых советов, как выйти из этой непростой ситуации, не прибегая к таким радикальным методам, как допивание всего вина в бутылке.

Полиэтиленовая пленка и резинка для волос

Найдите любой чистый лоскуток полиэтилена, например, пищевую пленку, или кусок от обычного пакета. Закройте отверстие, обернув этим полиэтиленом горловину бутылки, и крепко зафиксируйте полиэтилен резинкой для волос или чем-то аналогичным, что имеет такую же эластичность и может прочно удержать пленку на бутылке.

Скорее всего, это не даст надежной герметичности, поэтому класть набок такую бутылку не стоит. Но по крайней мере еще некоторое время такое вино простоит в холодильнике, не окисляясь от взаимодействия с воздухом.

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Используйте воздушный шарик

Если дома найдется воздушный шарик, что не такая уж редкость на праздники, для герметизации бутылки можно использовать его. Конечно, желательно использовать тот шарик, который еще не надули. Просто натяните шарик на горлышко бутылки и закрепите тем же образом, как в случае с полиэтиленом.

Так вы получите приемлемый уровень герметичности, который значительно продлит срок жизни вина в открытой бутылке.

Перелейте вино в пластиковую бутылку или стеклянную банку

Этот способ кажется очевидным, но о нем почему-то мало кто вспоминает, когда возникает проблема с незакрытой бутылкой вина.

Но давайте предположим, что вы выпили не так уж много того вина, чтобы догадаться перелить остальное в пустую бутылку из-под "Кока-Колы". А что делать, если такой пластиковой бутылки в доме почему-то не нашлось? Вот тут пригодятся стеклянные банки.

И речь не о том, чтобы "законсервировать" вино той штуковиной, которую вы когда-то видели в руках у бабушки. Если у вас состоялось застолье (а иначе, зачем вам тогда вино?), то наверняка вы покупали к столу маринованные огурчики, зеленый горошек, маринованные грибочки, или еще какую-то консервацию в стеклянной поллитровой банке. И у такой банки как раз будет удобная крышечка, которая закручивается руками. Полбутылки вина почти наверняка влезет в такую банку. Только не забудьте ее помыть перед тем, как переливать вино.

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Недавно мы рассказывали, как быстро и легко избавиться от пятен от красного вина и соуса на ткани. Ключ в том, чтобы действовать быстро и использовать правильный метод очистки в зависимости от типа пятна.

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