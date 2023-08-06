Забытый дома штопор не испортит вам пикник, если в кармане есть зажигалка.

Знакома ли вам ситуация, когда надо открыть бутылку вина, а штопора под рукой нет? Эту довольно типичную проблему можно легко решить, если у кого-то из вашей компании есть зажигалка. Женщина в TikTok поделилась опытом, как легко и быстро можно открыть бутылку в таком случае.

Прежде всего, конечно же, нужно снять с бутылки внешнюю упаковку над пробкой – бумажную или проволочную обмотку, если таковая имеется. Это нужно потому, что дальше вам придется применить к бутылке открытое пламя.

Итак, когда никаких внешних помех над пробкой не останется, берите обычную карманную зажигалку, или запальник для мангалов, как это сделала женщина на видео.

Осторожно держа бутылку, нагрейте горлышко бутылки чуть ниже того места, где заканчивается пробка. Важно постоянно вращать бутылку, равномерно нагревая горлышко со всех сторон.

Если все сделать правильно, то законы физики не оставят вас без успеха. Небольшое количество воздуха, которое есть в бутылке, а также собственно сама пробка при нагревании расширяются. А поскольку давление воздуха внутри бутылки больше, чем снаружи, пробка просто выйдет из нее с характерным звуком.

Если же вы решили совместить пикник с походом за грибами, то для вас точно не будет лишним совет о том, как избавиться от неприятного цвета от маслят на ладонях. Опытные грибники знают, что после таких походов руки будут черными и липкими, а отмыть их не так уж и просто.

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