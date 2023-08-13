У стюардов существует несколько кодовых слов для общения на борту.

Бортпроводники каждой авиакомпании должны вести себя профессионально перед пассажирами, поэтому иногда используют свой секретный язык, говоря об определенных клиентах или ситуациях на борту.

В частности, общаясь между собой зашифрованным языком, стюарды могут обсудить, что на борту симпатичная девушка, или же, что самолет перевозит труп, передает Ladbible.com. Оказывается, если сидя на борту вы когда- нибудь слышали аббревиатуру "HR", просто имейте в виду, что самолет перевозит мертвое тело, поскольку "HR" — это аббревиатура от "человеческие останки".

Кроме того, персонал самолетов по-своему обсуждает внешность пассажиров. Для этого они используют простое слово, но с только им понятным смыслом.

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Правила этой игры стюардов просты: каждый раз, когда член экипажа видит пассажира, которого он считает привлекательным, он говорит "Привет!", сохраняя при этом невозмутимое выражение лица.

Игра работает тогда, когда пассажиры выходят из самолета, а персонал собирается у дверей, чтобы попрощаться. "Когда вы стоите и говорите "до свидания, спасибо, берегите себя", когда вы видите кого-то, кто вам нравится, вы говорите "привет"", - рассказала одна из стюардесс.

"Вы должны грать с сотрудником, и задача состоит в том, чтобы сохранить серьезное лицо", - добавила она.

Инциденты на бррту самолетов

В самолетах довольно часто случаются курьезные и конфликтные ситуации. Существует целый ряд вещей, которые могут превратить перелет на самолете в сущий кошмар – как для других пассажиров, так и для бортпроводников.

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