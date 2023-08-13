Бортпроводники каждой авиакомпании должны вести себя профессионально перед пассажирами, поэтому иногда используют свой секретный язык, говоря об определенных клиентах или ситуациях на борту.
В частности, общаясь между собой зашифрованным языком, стюарды могут обсудить, что на борту симпатичная девушка, или же, что самолет перевозит труп, передает Ladbible.com. Оказывается, если сидя на борту вы когда- нибудь слышали аббревиатуру "HR", просто имейте в виду, что самолет перевозит мертвое тело, поскольку "HR" — это аббревиатура от "человеческие останки".
Кроме того, персонал самолетов по-своему обсуждает внешность пассажиров. Для этого они используют простое слово, но с только им понятным смыслом.
Правила этой игры стюардов просты: каждый раз, когда член экипажа видит пассажира, которого он считает привлекательным, он говорит "Привет!", сохраняя при этом невозмутимое выражение лица.
Игра работает тогда, когда пассажиры выходят из самолета, а персонал собирается у дверей, чтобы попрощаться. "Когда вы стоите и говорите "до свидания, спасибо, берегите себя", когда вы видите кого-то, кто вам нравится, вы говорите "привет"", - рассказала одна из стюардесс.
"Вы должны грать с сотрудником, и задача состоит в том, чтобы сохранить серьезное лицо", - добавила она.
Инциденты на бррту самолетов
В самолетах довольно часто случаются курьезные и конфликтные ситуации. Существует целый ряд вещей, которые могут превратить перелет на самолете в сущий кошмар – как для других пассажиров, так и для бортпроводников.