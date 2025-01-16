Сто девяносто четыре пехотинца были спасены благодаря действиям голубя.

Первая мировая война была временем великого военного прогресса. На поле боя появились такие впечатляющие изобретения, как бронированные танки, пулеметы, самолеты, подводные лодки и полевые телефоны. Об этом пишет Скотт Треверс, американский эволюционный биолог из Ратгерского университета для Forbes.

Но армии Первой мировой войны не были полностью модернизированы - они все еще находили полезность в старых способах ведения дел. Возможно, самым ярким примером этого является история "Шер Ами", легендарного почтового голубя, который изменил судьбу целого американского батальона, доставив знаменитое сообщение:

"Мы находимся на дороге, параллельной 276.4. Наша собственная артиллерия сбрасывает заградительный огонь прямо на нас. Ради бога, остановите это".

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Шер Ами был почтовым голубем-самцом, родившимся весной 1918 года в Норфолке, Англия. Он был одним из 600 почтовых голубей английского происхождения, подаренных Американскому корпусу сигнальных голубей - подразделению армии США, ответственному за обучение и развертывание почтовых голубей для целей связи и разведки.

В сентябре 1918 года Шер Ами был среди 60 голубей, назначенных для поддержки усилий по связи 77-й пехотной дивизии США, которая сражалась с немцами в Аргоннском лесу на северо-востоке Франции.

Автор пишет, что судьба не была благосклонна к дивизии - в октябре 1918 года более 550 человек оказались в ловушке за линией фронта без еды и боеприпасов. Командир дивизии, майор Чарльз Уиттлси, пытался отправить гонцов, чтобы предупредить союзные войска об их отчаянном положении, но их постоянно перехватывали окружающие немцы. Поскольку союзники не знали об их положении за линией фронта, дивизия столкнулась с атаками со стороны немцев, а также с усиливающимся натиском дружественного огня.

Уиттлси также пытался предупредить союзников о своем положении с помощью почтовых голубей. Один голубь, несущий сообщение "Много раненых. Мы не можем эвакуироваться", был сбит немцами, а другие голуби были остановлены в своих попытках поднять тревогу.

Шер Ами, однако, сумел прорваться, хотя был ранен в грудь и ногу и потерял глаз. В итоге сто девяносто четыре пехотинца были спасены благодаря инстинктивным действиям голубя.

Отмечается, что шер Ами считался героем, и армейские медики работали, чтобы спасти его жизнь. Его раны были слишком серьезными и он умер менее чем через год в Форт-Монмуте, штат Нью-Джерси. Его чучело выставлено в Смитсоновском институте в Вашингтоне.

Спустя сто лет, в 2021 году, исследователи из Национального музея естественной истории и Смитсоновского национального зоопарка использовали современный анализ ДНК, чтобы узнать больше о знаменитом боевом голубе.

Взяв образцы тканей из обрубка правой ноги Шер Ами (которая была ампутирована из-за немецкого огня) и нижней части подушечки левого заднего пальца Шер Ами, исследователи смогли определить, что птица действительно была самцом, как и предполагалось.

Шер Ами получил медаль Croix de Guerre за храбрость, проявленную при доставке важных сообщений во время службы. В 1931 году он был включен в Зал славы гоночных голубей, а в ноябре 2019 года он был посмертно удостоен медали "За храбрость животных на войне и мире" на церемонии на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, став одним из первых ее обладателей.

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