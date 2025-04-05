Американец годами притворялся аллергиком: теперь у него двойная жизнь

Мужчина оказался перед дилеммой, как рассказать своему окружению о внезапном "выздоровлении".

Житель США признался, что шесть лет назад придумал аллергию на арахис, чтобы избежать неловкой ситуации на свидании. Выдумка вышла из-под контроля - теперь окружение мужчины считает его аллергиком, а сам он вынужден тайно наслаждаться любимым продуктом.

Как рассказал мужчина на Reddit, все началось со свидания с девушкой, которая настойчиво предлагала ему попробовать смузи с арахисовым маслом. Мужчина, не желая обижать собеседницу, соврал: "Ой, я не могу - у меня аллергия".

Впоследствии девушка познакомила его со своими друзьями, но "аллергик" не нашел в себе смелости исправить ситуацию.

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"Моя "аллергия" - известный факт. Они предупреждают рестораны вместо меня, проверяют ингредиенты, один даже выбросил торт с арахисовым маслом, который кто-то принес на вечеринку, - на всякий случай", - рассказывает мужчина.

Ирония в том, что арахисовое масло он на самом деле обожает. У него даже есть заначка в офисе, где он тайком ест любимое лакомство.

Ситуация осложнилась, когда его нынешняя девушка (которая также верит в "аллергию") предложила съехаться. Она чрезвычайно внимательна к составу продуктов, и мужчина боится, что она обнаружит его "тайный состав" с арахисовым маслом.

Теперь перед мужем дилемма: или симулировать "внезапное выздоровление", или придумать историю о ложном медицинском диагнозе - или же продолжить жить двойной жизнью.

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