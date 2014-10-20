Жителя Сочи оштрафовали на 30 тысяч рублей за публичное чтение Библии

Лидера религиозной группы «Сообщество христиан» оштрафовали на 30 тысяч рублей за проведение в Сочи публичных собраний с чтением Библии. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщает Дождь со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Мужчину признали виновным в нарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

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По данным прокуроров, нарушитель проводил собрания в кафе Bel Canto «при использовании аудио-аппаратуры, религиозной литературы — библии (на электронном и бумажном носителях)» (пунктуация авторская — Дождь). При этом в собраниях участвовали случайные посетители кафе, не являвшиеся участниками религиозной группы.