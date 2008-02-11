Во Львове пройдет Праздник шоколада

8 марта во Львове на площади Рынок состоится Праздник шоколада, организатором которого выступило управление культуры и туризма Львовского горсовета.

В ходе праздника состоится ярмарка-продажа шоколадных изделий, дегустация, шоколадно-ледовое шоу, конкурсы и забавы на шоколадную тематику, а также конкурсное соревнование по сооружению шоколадного замка (башни) из шоколадных плиток, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета.

Посетителей фестиваля будут развлекать музыкальные группы: "Чорнобривці", "Шоколад" и "С.К.А.Й.".

"Мы организуем этот Праздник для того, чтобы поддержать имидж Львова как восточноевропейской столицы шоколада. Надеемся, что фестиваль заинтересует не только жителей, но и гостей города", - отметил начальник управления культуры городского совета Андрей СИДОР.