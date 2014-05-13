Симферопольца по ошибке «переселили» на Остров Кука

Жителя Симферополя, который сдал все необходимые документы на получение нового паспорта гражданина России, которая весной аннексировала Крым, во время получения документов ожидал курьёзный сюрприз. Место рождения, указанное в новом паспорте – Автономная республика Крым, Острова Кука, передает Крымский вектор.

Мужчина рассказывает агентству, что когда обратился к работникам паспортной службы, там долго извинялись, сообщив, что это нелепая случайность. Паспорт забрали и обещали в ближайшие несколько дней его переделать. Мужчина не расстраивается, говорит только что друзья его «затроллили», звонят с расспросами «Как тебе там живётся?».

Это далеко не первый такой случай. Несколько эпизодов с опечатками были уже зафиксированы на полуострове. Так крымские мужчины часто жалуются на то, что в графе «пол», в новом паспорте указывают «женский». Кроме того в новых паспортах много путаницы и из-за переводов фамилий с украинского языка на русский.