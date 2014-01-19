Путин ущипнул китайскую волонтерку
11:15, 19 января 2014Курьёзы
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Президент РФ Владимир Путин ущипнул волонтерку из Китая, чтобы доказать ей реальность происходящего вокруг
Владимир Путин ущипнул девушку / kremlin.ru
Девушка очень волновалась и несколько раз заметила, что просто не верит, что сидит в одном зале с самим Владимиром Путиным, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Я вас ущипну потом", - шутливо пообещал Путин. И сдержал обещание, подойдя к девушке после окончания встречи и ущипнув ее за левую руку.
Перед этим она попросила президента пофантазировать на тему участия в Олимпийских играх в качестве профессионального спортсмена.
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