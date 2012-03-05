Преступники похитили сердце святого, не тронув золото

Неизвестный похитил главную реликвию католического собора Христа в столице Ирландии Дублине - сердце святого Лоуренса О'Тула, который жил в 12-м веке.

О'Тул был епископом Дублина с 1162 по 1180 год. Его сердце с 13-го века хранилось в соборе в деревянной коробке, которая лежала в железном ларце. Он был канонизирован в 1225 году благодаря чудесам, которые стали происходить на месте его погребения. По данным полиции, 3 марта злоумышленник прорезал отверстие в ящике и похитил реликвию.

Как отметил настоятель собора, реликвия не имеет материальной ценности, но она бесценна для прихожан. Интересно, что, забрав сердце, грабители проигнорировали золотые чаши и подсвечники, которые более ценны с точки зрения наживы.

ТСН