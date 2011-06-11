Со дна Киевского моря за 4 часа достали 1,5 тонны мусора

Водолазы за четыре часа достали со дна Киевского водохранилища 1,5 тонны мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, большей частью это пластиковые бутылки, автомобильные покрышки и даже весы производства советских времен.

Кроме того, со дна водохранилища были подняты 4 железобетонные сваи специальной техникой, которая должна убрать еще около 50 таких же конструкций, чтобы они не препятствовали движению надводной техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня вблизи столицы на Киевском водохранилище продолжается очистка дна в рамках подготовки к Чемпионату мира по водной «Формуле-1», которая состоится в конце июля.

По словам председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, дно водохранилища возле дамбы Киевской ГЭС несколько десятилетий никто не очищал.

В уборке дна Киевского водохранилища от мусора принимают участие около 50 дайверов.

Справка УНИАН. Право на проведение 30-31 июля этого года в акватории Киевского водохранилища одного из девяти этапов Чемпионата мира по водной «Формуле-1" Украина завоевала среди пяти стран-претендентов.

Ожидается, что на соревнования, организатором которых является Киевская ОГА, приедут около 100 тыс. гостей. Прямая трансляция соревнований будет происходить на 100 стран мира.

Чемпионат мира на моторных лодках в классе «Формула-1» на воде начали проводить в 1962 году. На сегодняшний день это самые престижные гонки в водно-моторном спорте.