В ГУАМ обсудили развитие транскавказского транспортного потенциала

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ обсудили проект развития транскавказского транспортного потенциала.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве под председательством азербайджанской стороны состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту.

В ходе заседания участники рекомендовали принять проект совместной концепции развития транспортного коридора ГУАМ на уровне профильных ведомств государств-членов.

Стороны также обсудили инициативу «Модельное шоссе», представленную экспертами Международного союза автомобильного транспорта (IRU). Данный проект включен в программу по реализации Транскавказского транзитного потенциала государств-членов ГУАМ и развитию международных автомобильных перевозок в направлении Европа – Азия.

Стороны договорились продолжить сотрудничество с IRU с целью поиска путей дальнейшей реализации совместных проектом в транспортной сфере.