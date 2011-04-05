Эксперты расскажут в УНИАН, как сделать свое имя брендом

7 апреля с 19.00 до 21.00 в конференц-зале УНИАН (г. Киев, ул. Крещатик, 4) в рамках Лаборатории “Сделай себя сам” состоится экспертная дискуссия “Как сделать свое имя брендом”.

Организаторами дискуссии выступят УНИАН и Студия управления временами BogushTime.

Принять участие в дискуссии в качестве экспертов приглашены: бизнес-тренер, основатель и владелец Студии управления временем BogushTime Людмила БОГУШ (модератор встречи), автор бестселлеров «Стратегии гениев» Валентин БАДРАК, путешественник и писатель Максим КИДРУК, политический советник Елена СИБИРЯКОВА.

Как сообщил главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, “тема заседания и его формат нам были предложены руководителем и владельцем Студии управления временем BogushTime Л.БОГУШ. При студии уже длительное время действует дискуссионный клуб “Крепкий орешек”, на котором разговор ведут эксперты, но за ходом дискуссии могут следить заинтересованные слушатели. Идея показалась нам интересной, решили провести эксперимент, “вмонтировав” дискуссию в рамки работы Лаборатории “Сделай себя сам” (проект, напомним, стартовал 1 марта этого года, детальнее смотрите страницу “Семинары” на сайте УНИАН). Следовательно, 12-ое заседание клуба и состоится в УНИАН 7 апреля».

«К обсуждению актуальной темы приглашены те, кто достиг значительных успехов в создании известных имен-брендов, кто может поделиться практическими советами, как в современных условиях строить личный бренд, какие “ингридиенты” бренда являются самыми важными, в каких “пропорциях” и по каким технологиям их стоит “смешивать”, чтобы получить результат”, - заметил А.ХАРЧЕНКО.

Как рассказала Л.БОГУШ, «во время дискуссии слушатели смогут услышать интересные ответы на важные вопросы. Почему, например, мы знаем о Стиве ДЖОБСЕ, Алле ПУГАЧЕВОЙ, Андрее ШЕВЧЕНКО, братьях КЛИЧКО, РУСЛАНЕ или Викторе ПИНЧУКЕ, другие же люди, с не менее яркими талантами, не являются такими известными и такими интересными для нас, и мы не называем их брендами? Что играет решающую роль в формировании бренда? Что является гарантией успешного бренда - харизма и личные таланты или имидж и команда профессионалов? Какие они, составляющие личности-бренда?”.

Если вы хотите стать слушателем, детали и вопросы оплаты – по телефону 223-24-93 и электронной почтой e-mail: pr@bogushtime.com (Юлия БОЙКО).