Поплавский за границей продемонстрирует широкую душу

Народный артист Украины Михаил ПОПЛАВСКИЙ планирует провести гранд-шоу «Любовь без границ» в странах СНГ и ближнем зарубежье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе певца, завтра, 5 апреля, в Московском государственном театре эстрады состоится концерт М.ПОПЛАВСКОГО «Любовь без границ», в котором примут участие Наталья БУЧИНСКАЯ, Александр СЕРОВ, Наташа КОРОЛЕВА, Иосиф КОБЗОН, Иво БОБУЛ.

В пригласительных концерта отмечается, что «гостей гранд-шоу ожидает встреча с близкими по духу людьми, которые привезли с собой частичку Украины с ее неповторимым колоритом душевных, мелодичных украинских песен, зажигательной фольклорной музыкой и незабываемыми хореографическими постановками».

«Я 20 лет не был в Москве, впервые еду туда после распада Советского Союза, - комментирует событие сам М.ПОПЛАВСКИЙ. - «Любовь без границ» - это возможность продемонстрировать и украинской диаспоре, и влиятельным российским политикам, что Украина по-прежнему имеет большое сердце и широкую украинскую душу. А также напомнить о том, что главное достоинство украинского и российского народов – это тесные культурные братские узы, которые нам необходимо оберегать».

Как подчеркнул М.ПОПЛАВСКИЙ, «пока политики думают над форматами сотрудничества, я, как президент Международной общественной организации «Союз украинцев мира», предпочитаю действовать. Ведь главное направление нашей деятельности – это консолидация украинских диаспор в творческой, научной, спортивной, образовательной и других сферах, а также - установление прочных культурных связей с мировым сообществом».

В планах М.ПОПЛАВСКОГО - проведение подобных гранд-шоу в других странах СНГ и ближнем зарубежье, отметили в пресс-службе.