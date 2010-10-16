На Покровской ярмарке сварили 1500 литров казацкого капустняка

Сегодня в Энергодаре Запорожской области повара местных детсадов и школ сварили 1500 литров казацкого капустняка в одной кастрюле - установили рекорд, вошедший в Книгу рекордов Украины.

По словам координатора оркомитета Покровской ярмарки Дмитрия КОРНИЙЦА, для приготовления "рекордного капустняка" потребовалась кастрюля, вместимостью 1,7 тыс. литров.

"Кастрюлю весом в полтонны, специально для приготовления такого количества традиционного казацкого блюда - капустняка под названием - "Запорожский", специально к Покровской ярмарке изготовили на одном из промпредприятий Энергодара. В процессе приготовления самого капустняка одновременно участвовали 35 поваров из энергодарских детсадов и школ, которые использовали для приготовления блюда 380 кг картофеля, 460 кг квашеной капусты, 107 кг моркови, 43 кг пшена, 110 кг корня петрушки, 110 кг лука, 70 кг - сала свиного и 260 кг свиных ребер", - сообщил Д.КОРНИЕЦ.

Сегодня же факт изготовления 1500 литров капустняка в одной посуде был официально признан всеукраинским рекордом - зафиксирован и внесен в Книгу рекордов Украины.

Что бы съесть 4 300 порций капустняка, который раздавался бесплатно, гостям энергодарской Покровской ярмарки хватило одного часа.