Американец пересек Ла-Манш на воздушных шариках

Американец Джонатан ТРАППЕ стал первым в мире человеком, преодолевшим Ла-Манш на связке разноцветных воздушных шариков, передает телеканал Sky News.

Полеты на офисном кресле, привязанном к связке шариков, принесли 36-летнему Д.ТРАППЕ всемирную известность несколько лет назад. Однако на этот раз воздухоплаватель решил воспользоваться более традиционной гондолой в виде плетеной корзины, передает РИА «Новости».

Д.ТРАППЕ начал свой полет из графства Кент на юго-востоке Великобритании.

"Мое воздушное судно наименее маневренное из всех существующих, поэтому мне все должны уступать дорогу", - пошутил он перед тем, как взмыть в воздух.

После нескольких часов полета на высоте 3,5 тысячи метров Д.ТРАППЕ приземлился на полях континентальной Франции. Для мягкой посадки он просто отцепил от разноцветной грозди несколько шариков.

Пролив Ла-Манш, максимальная ширина которого составляет 250 километров, а минимальная - 32 километра, издавна выступал в роли своеобразного "полигона" для испытания экспериментальных средств передвижения.

Француз Луи Блерио в 1909 году первым перелетел через Ла-Манш на аэроплане. Осенью 2008 года бывший военный летчик из Швейцарии Ив РОССИ пересек пролив на самодельном летательном аппарате с реактивным двигателем.