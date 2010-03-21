В Луцке создадут карту шума

Луцк имеет шансы получить грант от Евросоюза на создание карты шума.

Как рассказали УНИАН в управлении международного сотрудничества мэрии Луцка, на первый конкурсный набор в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013 город Луцк в партнерстве с Обществом самоуправляющихся инициатив из города Люблин подал проект «Карта шума в Луцке – как пример системы мониторинга вредных физических факторов для городов средней величины».

Этот проект предусматривает создание системы мониторинга шума в Луцке, инсталляцию нескольких пунктов измерения уровня шума, а также обработку карты шума. Общий бюджет проекта составил 243 904,39 евро, отмечается в сообщении.

Над проектом в течение нескольких месяцев работал отдел экологии, управление международного сотрудничества и проектной деятельности Луцкого городского совета, также активное участие в процессе принимали и польские эксперты. К разработке приобщились также представители высших учебных заведений города.

Кроме инфраструктурной части, проект предусматривает также цикл учений, студийных визитов, и что важно – создание пособия с целью распространения опыта внедрения проекта в других регионах Украины. Сфера использования результатов проекта после его реализации чрезвычайно широка, ведь наличие системы мониторинга шума в городе даст возможность по акустическими характеристиками выявлять вредные участки и принимать меры по их устранению, говорится в сообщении.

Как известно, акустическая карта шума уже есть в польском городе Люблине - городе-партнере Луцка. Карта шума была создана, прежде всего, для потребностей польской государственной системы мониторинга состояния окружающей среды, создания и актуализации программ охраны окружающей среды от шума и информирования общественности относительно угроз, которые создает шум.