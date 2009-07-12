Участник Олимпиады-2008 открыл бордель

Участник Олимпиады-2008 в Пекине от Новой Зеландии открыл бордель. Об этом 12 июля сообщает AFP со ссылкой на новозеландскую газету Sunday Star Times.

По данным издания, в крупнейшем городе Новой Зеландии - Окленде - открылся фешенебельный "мужской клуб", хозяином которого является мастер тейквондо Логан Кэмпбелл. По словам самого спортсмена, таким образом он рассчитывает скопить достаточную сумму денег для участия в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Участие в пекинских Играх обошлось Кэмпбеллу в 93 тысячи долларов, большая часть из которых была выделена его родителями. Как признается сам спортсмен, ему надоело ощущать зависимость от семьи и он решил сам заработать денег. По подсчетам Кэмпбелла, уже к 2011 году ему удастся накопить около 300 тысяч долларов, что позволит ему начать подготовку к Олимпиаде.

В Новой Зеландии проституция официально разрешена.

Лента.ру