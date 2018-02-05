Белорусские пограничники назвали топ-5 самых нелепых курьезов за 2017 год (видео)

В перечень курьезных случаев вошла контрабанда сигарет и пересечение границы автостопом.

Белорусские пограничники назвали топ-5 самых нелепых курьезов за 2017 год. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Госпогранкомитета Беларуси.

Самым смешным признан случай контрабанды, когда водитель попытался перевезти в багажнике тещу в Украину. Инцидент произошел 9 ноября 2017 года, транспортной средство остановили в пункте пропуска "Веселовка".

Женщина находилась под слоем одежды в багажнике автомобиля. Позже пограничники выяснили, что срок действия ее паспорта истек в марте 2015 года. В связи с этим, вся семья решила совершить такой план, который не увенчался успехом.

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Также в рейтинге самых нелепых случаев оказались и другие инциденты. Так, гражданин Латвии в пункте пропуска "Григоровщина" пытался прорваться через границу. Мужчина сбил шлагбаум и проехал через средства принудительной остановки, повредив колеса.

Львовянин 9 декабря 2017 года также совершил очень странный поступок в пункте пропуска "Мокраны". Он неожиданно развернулся и без разрешения хотел попасть на украинскую территорию. На требование пограничника остановиться он попытался убежать и оказал сопротивление, но был задержан. Позже он пояснил, что что-то забыл дома.

Также в перечень курьезных случаев вошла контрабанда сигарет и пересечение границы автостопом.