Отважная свинья вытащила сородича из-под ножа мясника (видео)
19:42, 12 января 2018Курьёзы
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Издание не сообщает, смогли ли в итоге мясники зарезать свинью.
В Китае свинья набросилась на мясника, когда тот собирался разделать ножом ее сородича.
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Как можно увидеть на записи, два мясника уже практически положили на стол животное и приготовили ножи, но тут ему на помощь пришла более крупная свинья, передает Daily Mail.
Она набросилась на мясников, оттолкнув их от своего сородича. Затем свинья подошла к спасенному. Что произошло с ними дальше, неизвестно.
Как сообщал УНИАН, в сети набирает популярность австралийский ролик о мужчине, который спас собаку от кенгуру.
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