Американский министр получил на Рождество пакет с конским навозом
Проверять «подарок» приехала взрыво-техническая служба.
Накануне Рождества министру финансов США Стивену Мнучину неизвестные подбросили большую коробку, завернутую в подарочную бумагу.
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Чтобы проверить подозрительный «подарок» вызвали взрыво-техническую службу. После проверки оказалось, что в коробке находится конский перегной, сообщает NBC4.
Также в коробке находилась открытка адресованая Мнучину и Трампу. Как отмечает издание, открытка не содержала никаких угроз, но в ней были негативные комментарии относительно налоговой реформы Трампа.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп подписал законопроект о налоговой реформе, который предусматривает значительное урезание налогообложения для корпораций и богатых американцев.