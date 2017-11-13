Савченко снова зажгла на танцполе (видео)

Нардепа Надежду Савченко снова засняли во время зажигательных танцев в одном из развлекательных заведений под Киевом.

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"Надюха в Ирпене", - говорится в сообщении Любы Литвишко на ее странице в Facebook. Также она показала видео танцев депутата.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко танцевала под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана". Строгий офисный наряд, который надела Савченко на вечеринку, не помешал ей продемонстрировать довольно ритмичные движения. Танцевала депутат на вечеринке в честь 50-летия телеведущего Дмитрия Гордона, в отеле "Премьер Палас".