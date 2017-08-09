Савченко предложила закрыться от России силовым электрическим полем (видео)

Комментируя замедление строительства проекта "Стена" на границе с РФ, нардеп Надежда Савченко призвала учиться "более современным методам" обороны от врага и предложила свой "вариант" защиты. Об этом она заявила в эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne.

"Давайте уже находить методы не таких стен, которые неэффективны, тем более такой легкой, сделанной из прутьев стены, какой мы видим "стену Яценюка"... Давайте уже идти в мир новых технологий и изобретать новые стены", - предложила депутат.

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Она считает, что лучшим решением стала бы стена электрического поля. "Давайте вспомним Теслу, давайте вспомним, что земля является электропроводником, что можно поставить два штыря на метре земли и через них проводить электричество. Давайте уже до таких стен доходить, давайте уже воевать космическими ракетами, не знаю, космическими кораблями", — заявила она.

Также Савченко сравнила "Стену" с решеткой для жарки барбекю, шашлыка, куриных крылышек, которую можно купить в супермаркете.

Как сообщал УНИАН, задержанных в рамках расследования уголовного производства по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта "Стена", подозревают в хищении 16 млн 688 тыс. грн.