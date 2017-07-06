Серфингист случайно наткнулся на "живой трамплин" (видео)

Кайтсерфингист вблизи одного из пляжей Сан-Франциско случайно столкнулся с огромным горбатым китом, и все это было снято на камеру. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Caters Clips.

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Кит вынырнул из воды, будто ниоткуда, поэтому мужчина не сразу понял, во что именно врезался, передает Mashable. Несмотря на попадание на такой "трамплин", он смог устоять на ногах. Судя по видео, пострадавших вследствие столкновения нет.

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