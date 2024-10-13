Псизотерапевт отметил, что важно взаимодействие партнеров во время конфликтных моментов в отношениях с родителями друг друга.

Установление границ со свекровями может быть вызовом как для новоиспеченных супружеских пар, так и для тех, кто уже женат некоторое время. Часто трудно защитить свои интересы и семью, когда родственники не понимают, где проходят границы или не уважают их. Именно поэтому важно, чтобы супруги действовали вместе и поддерживали друг друга в отстаивании своих границ.

Об этом в своём материале для издания Your Tango пишет Мариэлиса Рейес - писательница со степенью бакалавра психологии, которая рассказывает о самопомощи, отношениях, карьере и семье.

Вот два главных правила, которых стоит придерживаться для сохранения гармонии в отношениях со свекровью, по мнению семейного терапевта Деборы Кревалин.

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1. Не вступайте в споры со свекровями

Одно из основных правил - это избегать прямых конфликтов со своими свекровями. Кревалин отмечает: "Эмпирическое правило заключается в том, что каждый партнер общается со своими родителями самостоятельно". Это означает, что если возникла проблема, лучше, чтобы именно ваш партнер поговорил с его или ее родителями, поскольку такой разговор может быть менее конфликтным.

Когда вы сами пытаетесь решить конфликт, это часто приводит к напряжению. Большинство людей не хотят слышать о своих ошибках, и это может вызвать защитную реакцию. Исследование, опубликованное в Interpersona, подтверждает, что лучше полагаться на своего партнера в таких ситуациях. Вы можете сказать: "Это твои родители, поэтому думаю, будет лучше, если ты поговоришь с ними". Если вашему партнеру это неприятно, ему или ей придется научиться справляться с этим для сохранения ваших отношений.

2. Четко устанавливайте границы

Очень важно четко определить границы. Нечеткие или нечеткие правила могут привести к недоразумениям и конфликтам. Кревалин отмечает: "Вы и ваш партнер должны вместе решить, какие границы нужны для вашей семьи". Если у вас есть дети, это еще важнее - нужно заранее договориться, что приемлемо для вас как семьи.

Например, если у вас родился ребёнок, важно заранее обсудить, когда и как свекровь или тёща смогут увидеть малыша, будете ли вы разрешать их присутствие в родильном зале, и какой физический контакт вам комфортен.

Многие пары не обсуждают такие вопросы заранее, что приводит к недоразумениям и конфликтам, которые могут негативно повлиять на отношения. Как свидетельствует исследование, опубликованное в Research in Human Development Journal, отсутствие четких договоренностей может вызвать серьезные проблемы и даже привести к разводу.

Вывод

Ключ к успешным отношениям со свекровью или тёщей - это открытые и честные разговоры с вашим партнёром. Важно заранее обсуждать границы и устанавливать их, прежде чем возникнут проблемы. Построение семьи требует компромиссов и взаимопонимания, и хотя это может быть непростой задачей, усилия двух партнеров помогут достичь гармонии.

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