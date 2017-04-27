У Трампа на рабочем столе есть кнопка для заказа колы - СМИ

На рабочем столе президента США Дональда Трампа есть кнопка для заказа колы. Об этом сообщает Independent.

Как сообщает издание, на столе у Трампа есть специальный ящичек с кнопкой, по нажатию которой в кабинет входит дворецкий со стаканом колы.

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«Вскоре после нажатия красной кнопки, расположенной на рабочем столе, который американские лидеры используют десятилетиями, входит дворецкий Белого дома с колой для президента», — сообщает агентство.

Как отмечает Yahoo News, деревянная подставка с красной кнопкой располагалась на столе и у предшественников Трампа, однако неизвестно, как они ею распоряжались.

Как сообщал УНИАН, ранее раскованная поза советницы Трампа на приеме в Овальном кабинете вызвала критику пользователей соцсетей.